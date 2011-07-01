Haberal'ın 'reddi hakim' talebi reddedildi!

T24 - Üst mahkemeden reddi hakim isteyen “Ergenekon” sanığı Mehmet Haberal’ın, mahkeme başkanının talebi değerlendiren heyette bulunmaması yönündeki başvurusu reddedildi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanığı CHP Milletvekili Mehmet Haberal'ın avukatlarının, reddi hakim taleplerini inceleyecek İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde başkan Nurettin Ak'ın bulunmaması yönündeki taleplerini inceledi.



Mahkeme heyeti, ''Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle duruşma veya inceleme bitinceye kadar da hakimin reddi istenebilir. Ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde yapılması şarttır'' hükmünü içeren CMK'nın 25. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, bu istemin reddine karar verdi.



Haberal'ın avukatları, tutukluluğa yaptıkları itirazı değerlendirecek İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapan 3 hakime ilişkin reddi hakim talebinde bulunmuş, bu başvuruyu üst mahkeme olarak inceleyecek İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde de başkan Nurettin Ak'ın yer almamasını istemişti.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurettin Ak da heyette bulunmamasına ilişkin talebi, karara bağlanması amacıyla üst mahkeme olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemes'inin başkan Nurettin Ak'ın da aralarında bulunduğu heyetle reddi hakim talebini değerlendirmesi bekleniyor.