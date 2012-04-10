T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haberal'ın annesinin cenazesinde askerden uyarı: Acele edin

CHP Milletvekili Mehmet Haberal, annesinin cenazesinde acele etmesi konusunda uyaran askere sert karşılık verdi

10 Nisan 2012 19:25

İkinci Ergenekon davası kapsamında tutuklu yargılanan CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın annesi Medine Haberal, Acılık Camisi'ndeki geniş katılımlı cenaze töreninin ardından Asri Mezarlığa götürüldü. Cenazenin defnedildiği sırada taziyeleri kabul eden Mehmet Haberal'a, beraberindeki askeri personel "acele etmesi gerektiğini" söyledi.

Mehmet Haberal, annesi Medine Haberal'ın Acılık Camisindeki cenaze töreninin ardından, kendisine refakat eten askeri personel eşliğinde Asri Mezarlığa gitti.

Cenazenin defnedilmesi sırasında taziyeleri kabul eden Haberal, beraberindeki askeri personel tarafından, acele etmeleri gerektiğinin belirtilmesi üzerine, askeri personeli uyardı.

Haberal, şunları söyledi:

“24 saat ben burada beklerim, hiç kimsenin kılına zarar gelmesine asla müsaade etmem. Beni mazur görün, tamam. Bakın arkadaşlar, bu insanlar buraya keyif için gelmedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin, sakın ola ki, böyle gelip itilip bilmem, bunu istemiyorum. Bakın bu insanlar bizim için geldi, hepsine çok teşekkür ediyorum, hepsine sonuna kadar teşekkür ediyorum. Bunlar vefa göstermiş, ben de o vefayı bilmek zorundayım. Şunu herkes çok iyi bilsin, vefa bilmezseniz sefa süremezsiniz.”

ETİKETLER

Mehmet HaberalMedine HaberalCHPErgenekonasker

İlgili Haberler

Mehmet Haberal annesinin tabutu başında fenalaştı

Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Haberal, annesinin tabutu başında on beş dakika kalabildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24