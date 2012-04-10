Haberal'ın annesinin cenazesinde askerden uyarı: Acele edin

İkinci Ergenekon davası kapsamında tutuklu yargılanan CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın annesi Medine Haberal, Acılık Camisi'ndeki geniş katılımlı cenaze töreninin ardından Asri Mezarlığa götürüldü. Cenazenin defnedildiği sırada taziyeleri kabul eden Mehmet Haberal'a, beraberindeki askeri personel "acele etmesi gerektiğini" söyledi.

Mehmet Haberal, annesi Medine Haberal'ın Acılık Camisindeki cenaze töreninin ardından, kendisine refakat eten askeri personel eşliğinde Asri Mezarlığa gitti.

Cenazenin defnedilmesi sırasında taziyeleri kabul eden Haberal, beraberindeki askeri personel tarafından, acele etmeleri gerektiğinin belirtilmesi üzerine, askeri personeli uyardı.

Haberal, şunları söyledi:

“24 saat ben burada beklerim, hiç kimsenin kılına zarar gelmesine asla müsaade etmem. Beni mazur görün, tamam. Bakın arkadaşlar, bu insanlar buraya keyif için gelmedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin, sakın ola ki, böyle gelip itilip bilmem, bunu istemiyorum. Bakın bu insanlar bizim için geldi, hepsine çok teşekkür ediyorum, hepsine sonuna kadar teşekkür ediyorum. Bunlar vefa göstermiş, ben de o vefayı bilmek zorundayım. Şunu herkes çok iyi bilsin, vefa bilmezseniz sefa süremezsiniz.”