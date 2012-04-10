Mehmet Haberal annesinin tabutu başında fenalaştı

Sabah 04.45 itibariyle geniş güvenlik önlemleri arasında Zonguldak'a gelebilen Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, annesinin tabutu başında on beş dakika kalabildi.

Kısa süre kaldığı babaocağının merdivenlerinden, yakınları tarafından indirilen Haberal, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da el sıkıştı.

Ambulansa bindirilen Mehmet Haberal, bir süre ambulansta bekletildikten sonra Pembe Köşk'teki çalışma ofisine getirildi. Haberal'ı görmek üzere çalışma ofisine gelen vatandaşlar ile jandarma arasında tartışma yaşand

Jandarma ile vatandaşlar tartıştı

Ambulansa bindirilen Mehmet Haberal, bir süre ambulansta bekletildikten sonra Pembe Köşk'teki çalışma ofisine getirildi. Haberal'ı görmek üzere çalışma ofisine gelen vatandaşlar ile jandarma arasında tartışma yaşandı.

Haberal'ın çalışma odasında dinlenmeye çekileceği ifade edildi.