T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Haberal annesinin tabutu başında fenalaştı

Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Haberal, annesinin tabutu başında on beş dakika kalabildi

10 Nisan 2012 13:09

 

Sabah 04.45 itibariyle geniş güvenlik önlemleri arasında Zonguldak'a gelebilen Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, annesinin tabutu başında on beş dakika kalabildi.
 
Kısa süre kaldığı babaocağının merdivenlerinden, yakınları tarafından indirilen Haberal, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da el sıkıştı.
 
Ambulansa bindirilen Mehmet Haberal, bir süre ambulansta bekletildikten sonra Pembe Köşk'teki çalışma ofisine getirildi. Haberal'ı görmek üzere çalışma ofisine gelen vatandaşlar ile jandarma arasında tartışma yaşand
 
 

Jandarma ile vatandaşlar tartıştı

 
 
Ambulansa bindirilen Mehmet Haberal, bir süre ambulansta bekletildikten sonra Pembe Köşk'teki çalışma ofisine getirildi. Haberal'ı görmek üzere çalışma ofisine gelen vatandaşlar ile jandarma arasında tartışma yaşandı.
 
Haberal'ın çalışma odasında dinlenmeye çekileceği ifade edildi.

 

ETİKETLER

mehmet haberal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24