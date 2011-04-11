-HABERAL VE BALBAY LİSTEDE ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde gerçekleştirilen CHP PM toplantısı, yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıda, 12 Haziran milletvekili seçimine yönelik aday listesi görüşüldü. Ayrıca toplantıda 29 seçim çevresinde yapılan önseçim ile bazı illerdeki aday yoklaması sonuçları hakkında da PM'ye bilgi verildi. Önseçim yapılan illerde kontenjan adayları da ele alındı. Milletvekili aday listelerinin bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gerekiyor. Bu arada, MYK'nın PM'nin onayına sunulan milletvekili aday listesinde, eski Genel Sekreter Önder Sav, Grup Başkanvekili Kemal Anadol ile milletvekilleri Hakkı Suha Okay, Yılmaz Ateş, Onur Öymen, Mustafa Özyürek ve Mehmet Sevigen'in bulunmadığı öğrenildi. Eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya'dan birinci sıra adayı oldu. CHP, Ergenekon davası tutuklu sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı Zonguldak'tan, yine tutuklu sanıklar arasında yer alan Gazeteci Mustafa Balbay'ı İzmir'den aday listesine koydu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu İstanbul 2. Bölge 1. sıra adayı oldu, aralarında Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Umut Oran, Sezgin Tanrıkulu, Alaattin Yüksel, Erdoğan Toprak ile Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil'in bulunduğu Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, milletvekili listelerinde seçilebilecek sıralarda yer aldı. Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Eski YARSAV Başkanı Emin Ülker Tarhan, Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıçlarından Rıza Türmen, sanatçı Sabahat Akkiraz, Gazeteci Oktay Ekşi de milletvekili adayları arasına giren isimlerden oldu. Bu arada, PM üyesi Enver Aysever, toplantının ardından, CHP'deki görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kendisinin partiye Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun davetiyle geldiğini, ancak oluşan tabloda artık yararlı olamayacağını gördüğünü ifade eden Aysever, ilk seçimlerde yine CHP'ye oy vereceğini ve Kılıçdaroğlu'na olan inancını kaybetmediğini söyledi. Aysever, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi isimlerin adaylığına tepki gösterdi. Aysever, bir soru üzerine, PM toplantısında üzerinde tartışma yaşanan isimler arasında Sinan Aygün ve Mehmet Haberal'ın yer aldığını belirtti. Parti Meclisi toplantısının ardından Merkez Yönetim Kurulu yeniden toplandı. Merkez Yönetim Kurulu'nun bazı illerde aday sıralamasını düzenlemek üzere PM'den yetki aldığı ve kesin listeleri bu çalışma sonrası oluşturacağı öğrenildi.