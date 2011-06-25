Haberal milletvekilliği kaydını yaptırdı

T24 - CHP'den Zonguldak Milletvekili seçilen ancak tahliye olamayan Mehmet Haberal'ın kayıt işlemi yapıldı.
24. Dönem milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. Kayıt yaptıran milletvekillerinin sayısı 400'e yaklaştı.
Bugün kayıt işlemi yaptırılan milletvekilleri arasında Ergenekon davası tutuklu sanıklarından Mehmet Haberal da yer aldı. Haberal'ın kayıt işleminin evrak üzerinden yaptırıldığı öğrenildi.
Haberal, tutuklu bulunan milletvekillerinden kayıt işlemi yaptırılan ilk kişi oldu.
Milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.