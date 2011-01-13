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Politika

'Haberal maddesi' yasalaştı

Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Haberal'ın açtığı davada 9 hakime bin 500'er TL tazminat cezası verilmişti.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Hükümetin daha önce torba yasadan çıkardığı madde, bugün Genel Kurul'da kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu içinde yer aldı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Haberal'ın açtığı davada 9 hakime bin 500'er TL tazminat cezası vermişti.


Ergenekon sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 9 hakimi tazminata mahkum ettirmesinin ardından, hakimlere tazminat zırhı getiren düzenleme torba yasaya girmiş ancak tepkiler üzerine çıkartılmıştı.

Bu düzenleme Hukuk Muhamekeleri Kanunu'yla hayata geçirildi.

Böylece hakimlere tazminat davasının yolu kapanırken, davalar doğrudan devlete açılabilecek.

Türk Borçlar Kanunu'nun ardından yine hızlı bir mesaiyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu da Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 9 hakimi tazminata mahkum ettirmesinin ardından hakimlere tazminat zırhı getiren düzenleme eleştiriler üzerine torba yasadan çıkarılmıştı. 

Bu düzenleme, Hukuk Muhamekeleri Kanunu’yla hayata geçirildi. Böylece hakimlere tazminat davasının yolu kapanırken, tazminat davaları bundan sonra hakimler değil devlet aleyhine açılacak.

Devlet, ödediği tazminatı sorumlu hakimden 1 yıl içinde talep edebilecek. Bu davalar Yargıtay’da görülürken, hakim için ceza ya da mahkumiyet şartı olmayacak.

Düzenlemeye göre, hakim hakkında açılacak dava reddedilirse davacı 500 liradan 5 bin liraya kadar para cezasına mahkum edilecek.


MAHKEMEDEKİ YEMİN DEĞİŞTİ 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile gelen bir diğer değişiklik de, hakimlerin akrabalığı bulunan kişilerin davalarına girememesiyli ilgili oldu. Hakimler nişanlısı dahil olmak üzere eski eşinin, evlatlığının, üçüncü derecedeki yakınlarının davasına bakamayacak.

Yeni düzenleme ile mahkemede edilecek yeminin içeriği de değişecek. Mahkeme salonlarında artık yemin ederken, "Allahım ve namusum üzerine yemin ediyorum" sözleri duyulmayacak. Yemin edecek kişi, " Hiçbir şey saklamadan doğru cevap vereceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerler üzerine yemin ediyorum" sözlerini kullanacak.

Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller, dinlemeler, mahkeme tarafından dikkate alınmayacak. 


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