'Haberal golf oynayabilir, dans edebilir'

T24- İstanbul Kardiyoloji Ensitüsü ve Halkalı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde yapılan efor testine göre ikinci Ergenekon Davası’nın tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal, "golf, bowling, tenis ve dans dahil birçok spor aktivitelerini yapabilir."

İkinci Ergenekon Davası’nın tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 23 ay hastanede yattıktan sonra 11 Mart Cuma günü Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Haberal’ın cezaevine nakline Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ndeki tetkik sonuçlarını inceleyen Adli Tıp Kurumu karar verdi. 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından oluşturulan 11 kişilik heyetin verdiği kararda bir muhalefet şerhi var.



Heyetin 7'si profesör ünvanlı



7 Mart 2011 tarihli rapor, Adli Tıp Kurumu uzmanları Operatör Doktor Oktan Aktürk, Uzman Doktor Koray Kaptanoğlu, Prof. Dr. İmdat Elmas, Prof. Dr. Can Gökdoğan, Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı, Prof. Dr. Reşat Özaras, Prof. Dr. Mutafa Erelel, Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Hamdi Tutkun, Doç. Dr. Osman Karakaya ve Doç. Dr. Haluk İnce tarafından hazırlandı.

"Ev işi yapabilir, eşya taşıyabilir"

Raporda, gerek İstanbul Kardiyoloji Ensitüsü’nde ve gerekse Halkalı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde yapılan efor testinde elde edilen bulgular ışığında Mehmet Haberal’ın yapabileceği aktiviteler sıralandı. Rapora göre Haberal’ın ‘merdiven ve yokuş çıkabileceği, düz yolda saatte 6.4 km hızda yürüyüş yapabileceği, kısa mesafe koşabileceği, ev işi yapabileceği ve eşya vs. taşıyabileceği, golf, bowling, tenis ve dans dahil birçok spor aktivitelerini yapabileceği" belirtildi.

"İlaç tedavi ile cezaevinde yatabilir"

Haberal’ı, Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne gidip muayene eden 6. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Tutkun ve kurul raportörü Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Karakaya’nın değerlendirmelerine de yer verilen raporun sonuç bölümünde, "Halkalı Mehmet Akif Ersoy Hastanesinde yapılan tetkiklerin ışığında, ilaç tedavisi altında ve gerektiğinde kontrolleri yapılarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceği oy çokluğu ile mütalaa olunur" denildi.

Uzman Doktor Koray Kaptanoğlu şerh koydu

Ancak Uzman Doktor Koray Kaptanoğlu, Haberal’ın cezaevine gönderilebileceği yönündeki kararına muhalefet etti. Doktor Kaptanoğlu, Haberal’ın muayenesi için kurul içinden bazı üyelerin seçildiğini ancak kendisinin Haberal’ı muayene etmediğine dikkat çekti. Bu nedenle hastanın genel durumu hakkında bilgi ve kanaat elde etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kaptanoğlu, "İnfazın cezaevinde devamına, hastanede uygulanmasına veya infazın ertelenmesine ilişkin görüş bildirirken en önemli kriterin hastanın teşhis ve tedavisinin doğru olup olmadığından çok genel durumunun cezaevi şartlarında kalmasına uygun olup olmadığının değerlendirmesi olduğu dikkate alındığında, muayenesine iştirak edemediğim kişinin infazının ertelenmesine, infazının hastane şartlarında uygulanmasının gerekliliği ile cezaevi şartlarında infazına mani olacak bir durum olup olmadığına dair görüş bildirmemin bilimsel açıdan uygun olmayacağına dair muhalefet şerhimdir" dedi.

Avukatları: İki kez kalbi durdu

Öte yandan Mehmet Haberal’ın avukatları, müvekkillerinin kalbinin 13 Mart’ta 21 ve 42 saniye boyunca durduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’na ait Hızır Acil Ambulansı monitör kayıtlarını da gösterdi.