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Haberal 1129 gün sonra mahkemeye çıktı

Ergenekon davasının tutuklu sanığı Mehmet Haberal, ilk defa duruşma salonuna geldi

21 Mayıs 2012 20:38

Ergenekon davasının tutuklu sanığı CHP Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin çağrısı üzerine ilk defa duruşma salonuna geldi.

Davanın bugünkü duruşmasında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eski Koruma Müdürü ve eski DSP Milletvekili Recai Birgün'ün tanık olarak dinlenilmesi ve Haberal ile ilgili iddialarda bulunması nedeniyle mahkeme heyeti, Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde kalan Haberal'ı duruşmaya çağırdı.
 
Bunun üzerine Haberal, kaldığı cezaevinden duruşma salonunun bulunduğu binaya getirildi.
 
Haberal, tüm çabalarının Ecevit'i bir an önce ayağa kaldırmak için olduğunu, bu konuda izlenen yolun doğru olduğunun da eve getirilen doktorun söyledikleriyle ortaya çıktığını, iddiaların belgelenmesi gerektiğini söyledi.
 
Haberal, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in Birgün'e sorularını yönelttiği sırada salona giriş yaptı. Haberal, ilk olarak avukatlarının bulunduğu tarafa yakın olan sandalyelere giderek, avukatlarıyla bir süre sohbet etti. Tutuklu sanık CHP Milletvekili Mustafa Balbay da Haberal'ın yanına oturdu.
 
Haberal, 17 Nisan 2009'da tutuklanmış, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
 
Dava kapsamında, ifadesi de kaldığı İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde video konferans yöntemiyle alınan Haberal, bir süre de Mahmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde yatmıştı.
 
Haberal 11 Mart 2011 tarihinde de Adli Tıp Kurumu'nun raporu üzerine Silivri Cezaevi'ne getirilmişti. Ancak Haberal, duruşmalara hiç katılmamıştı.
 
Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan üçüncü iddianamenin sanığı olan Haberal, yaklaşık 3 yıldır devam eden yargılama sürecinde de duruşma salonuna gelmemişti.
 
Haberal tutuklandığı dönemde Başkent Üniversitesi Rektörü görevini yürütüyordu.
 
12 Haziran 2011 seçimlerinde CHP'den Zonguldak milletvekili seçilen Haberal, 1129 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
 

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