HaberTürk yazarından Muharrem İnce'ye: Ne CHP’nin "İsteyen gitsin" deme lüksü, ne de üyelerin "Gidiyorum" deme aymazlığı var; kopan kendine zarar verir

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, mevcut siyasi düzende iktidarı elde etmek için koalisyonun şart olduğunu belirterek, CHP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce'ye, "Unutulmasın ki CHP'nin bünyesinden bugüne kadarki her kopuş ağır travmalara yol açtı. Onun için kopma sonrasında, ittifak kapsamı içinden yeniden buluşma zeminini de kalmaz, bir araya gelmek isteseniz de olmaz" göndermesinde bulundu.

Sarıkaya, "Ne CHP’nin ‘İsteyen gitsin’ deme lüksü, ne de üyelerin ‘Haydi ben gidiyorum’ deme aymazlığı var. Bu süreçte kopan kendine zarar verir" dedi.

İnce'nin parti kurması halinde yapabileceği ortaklık ihtimallerini sıralayan Sarıkaya,şu görüşleri ifade etti:

Yani, “AKP iktidarının önceki yıllarda ülkeye verdiği zararlardan sorumlu olanların (Davutoğlu ve Babacan) yeniden umut haline getirilmesi kabul edilemez” dediğiniz insanlarla ittifak içinde buluşmanın da olanağı kalmaz…

Ayrıca yeni oluşumun, AK Parti’ye karşı daha katı mücadele vereceğini de belirmişseniz, bunun da anlamı açık, demek ki Cumhur İttifakı içinde de olmayacaksınız…

Dolayısıyla, bugün parti kurma çabası güden, CHP’de ulusalcı yapılarıyla tanınmış yeni oluşumcuların veya yeni arayışçıların HDP ile de ittifakı mümkün değil. Bu durumda geriye tek alternatif kalıyor… Üçüncü ittifak modeli…

Sarıkaya ayrıca İnce'nin parti kurma çabasının nedeni olarak beş ihtimal üzerinde durulduğun söyleyerek şunları kaydetti:

İnce’ye birileri parti kurarsa önemli bir kazanım sağlayacağına dönük veriler sunmuştur; ama ona bunu sunanların amacı bilinsin ki Davutoğlu ve Babacan’ın AKP’den ayrılışana karşı atak girişimidir. Kendinden kopan kadar CHP’den de oy kopararak dengelemede bulunma çabasıdır. Davutoğlu ve Babacan’ın kopardığı kadar İnce de CHP'den koparsın arayışıdır. Bilmedikleri CHP’den ayrılanların bu dönem kopma yaratmayacağı… İnce’nin hedefi yaklaşan seçimi görmesi, pazarlık kozunu elinde tutmak amacıyla bugünden pozisyon almasıdır. Eğer böyleyse bu süreçleri çoktan tamamladık, tekrar o günlere dönülmez. Birileri ihraç edildiği, kendisine yer verilmediği için parti yönetimine kızgınlardır, her şeyi bırakıp başarısız olmasını istiyordur. Birileri CHP’ye zarar verme pahasına bunu istiyor olabilir ama İnce’nin böyle bir anlayışa sahip olacağını sanmayız… İnce’ye yakın geçmişte Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) çok sahip çıktı. Eşlerle yenen yemekte 4 kişinin arasında kalması istenen, özel konuşmayı dışarı aktaran İnce oldu. Seçim akşamı ‘Adam kazandı’ ve YSK önünde bekleyen seçmen sürecinde yaşananlar ise hafızalarda. Ne CHP’nin ‘İsteyen gitsin’ deme lüksü, ne de üyelerin ‘Haydi ben gidiyorum’ deme aymazlığı var. Bu süreçte kopan kendine zarar verir.

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