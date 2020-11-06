HaberTürk yazarı Yılman: Yıkılmamış olsa da yıkılmaya ramak kalmış binaların sorumlusu kimse soruşturmaya acilen dahil edilmeli!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde yıkılan binaların müteahhitlerinin tutuklandıklarını hatırlatarak, "Yıkılmamış olsa da yıkılmaya ramak kalmış binaların sorumlusu kimse soruşturmaya acilen dahil edilmeli!" görüşünü savundu.

Yılman, "İlla yıkılması lazım değil binaların. Yıkılmamış olsa da yıkılmaya ramak kalmış binaların sorumlusu kimse soruşturmaya acilen dahil edilmeli! Eski binaların müteahhitleri; 'O günün şartları öyleydi ve biz de ona göre inşa ettik binalarımızı' deyip katil binalarının sorumluluğundan yırtmaya çalışabilirler ama… Bugünün şartlarına göre yapılmış binalarda oluşan hasarlardan sorumlu müteahhitler sıyrılamaz!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Kaldı ki elin Japon'u da sallanıyor. Hem de iki günde bir ve de çok yüksek şiddetle ama Tokyo’daki 50 katlı plazalarında bırak sıva çatlağını bir çizik dahi oluşmuyor. O yüzden daha 2 yıl önce tamamlanmış ve 'Yüksek güvenlikli teknoloji ile yapılmıştır! 9 şiddetinde ki depreme dahi dayanıklıdır!' denilerek pazarlanan bir binada; 'Bunlar sıva çatlağı' geçiştirmesini filan yemeyelim! Yemeyelim ki… Bundan sonra en azından yapılacak binalarımızın sıvası bile çatlamasın!" ifadesini kullandı.