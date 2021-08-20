HaberTürk yazarı Yılman: Yakında Taliban’la ilgili olumsuz görüşler belirten vatandaşlarla ilgili kin ve nefret suçundan soruşturma filan başlatılırsa şaşmam

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Afganistan'ın yönetimini ele geçiren Taliban'la ilgili olarak, "Zaten hiç dert yoktu güzeller güzeli memleketimin… Bir de şimdi Taliban musallat oldu başına! Son 1 haftadır Taliban’la yatıyoruz, Taliban’la kalkıyoruz. Hoş bu mesele sadece Türkiye’nin gündeminde olan bir mesele değil. Tüm dünyanın gözü, kulağı Afganistan’da iktidarı ele geçiren Taliban’da… Ama onların sadece gündeminde. Bizdeyse Taliban artık bir iç mesele haline dönüştü.

Çok yakında Taliban’la ilgili olumsuz yazılar yazan ya da görüşler belirten vatandaşlarla ilgili kin ve nefret suçundan soruşturma filan başlatılırsa inanın şaşmam. Bazı kesimlerde o kadar içselleştirilmiş durumda yani Taliban olayı" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Asla sevdiremeyeceksiniz, kabul ettiremeyeceksiniz o kadın düşmanı, kadını yok sayan zihniyetin tetikçilerini. Siz o haydutları masum, şirin bilmem ne göstermeye çalıştıkça kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğuna inanan biz demokratlar da haykıracağız gerçeğin ne olduğunu!" ifadelerini kullandı.

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