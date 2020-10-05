HaberTürk yazarı Yılman: Ya açın artık şu okulları ya da salgın riski tamamen ortadan kalkıncaya kadar eğitime ara verin!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde başlatılan online eğitimdeki aksaklıklara dikkat çekerek, "Ya açın artık şu okulları ya da salgın riski tamamen ortadan kalkıncaya kadar eğitime ara verin!" görüşünü savundu.

Yılman, "Allah gerçekten analara babalara yardım etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ve işin acı tarafı bu zorluğu aşmak konusunda idarecilerin velileri, öğrencileri gerçekten rahatlatacak köklü bir çözümü yok. 'Online Eğitim' salgının ülkede ilk başladığı dönemde anlayışla karşılandı evet ama artık yürümüyor bu sistem. Çöktü!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Tam bir kargaşaya dönüşmüş durumda. Bırakın devlet okullarında okuyan çocukların durumunu… Özel okullara gidenler bile eğitimde verim alamıyor. Zaten bir eşitlik yoktu… Salgın dolayısıyla bir çözüm olarak dayatılan online eğitim dolayısıyla hepten yerle bir oldu. Soruyorum ben buradan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a… Geçen yıl birinci sınıfa başlayan henüz okuma yazma öğrenemeden ikinci dönemde online sisteme mahkum olan ve o haliyle ikinci sınıfa geçirilen binlerce çocuğu nasıl bir gelecek bekliyor? Okuma yazma öğrenememiş bir lokma çocuğu bir bilgisayarın karşısına oturtup; 'Hadi çocuğum rastgele' demek o çocuğun eğitim hayatına ileride olumsuz etki etmez mi?" ifadesini kullandı.

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