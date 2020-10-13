HaberTürk yazarı Yılman: Serdar Ortaç gibi bir isim üzerinden ekonomi yönetimi için PR yapma telaşına düşen gazeteci müsveddelerine kızın!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Serdar Ortaç'ın ekonomiye dönük sözleri nedeniyle eleştirilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Serdar Ortaç gibi bir isim üzerinden ekonomi yönetimi için PR yapma telaşına gazeteci müsveddelerine kızın!" görüşünü savundu.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuşan Ortaç'ın "Ekonomi kötü' diyenler var ama Allah'a şükür herkesin elinde son model cep telefonu, altında araba var. Nankörlük yapmayalım. Bizden çok daha zor koşullarda yaşayan onlarca ülke var dünyada. Ülkemizin değerini bilelim" açıklamasını hatırlatan Yılman, "Millet delirmiş gibi yağdırıyordu Ortaç’a dün bu ifadeleri üzerinden." Benim anlamadığım Ortaç'a bu öfke niye? Sonuçta adam sorulan bir soruya kendi gerçekliğinden hareketle yanıt vermiş. Etrafında herkesin son model cep telefonu, altında son model arabayla dolaştığı bir ortama bakarak ne diyecekti yani? Ne denmesi bekleniyordu?" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Sorun; 'Ekonomi iyi… Her şey yolunda…' diyerek toplumda bir algı oluşturmaya çalışan gazetecilikte! Serdar Ortaç gibi bir isim üzerinden ekonomi yönetimi için PR yapma telaşına düşüp lakin 'kaş yapayım derken göz çıkaran' gazeteci müsveddelerinde! Kızacaksanız; 'Aklımızla dalga geçmeyin! Yeter artık!' diyerek bu müsveddelere kızın! Bugün eline üç kuruş geçse; 'Binlerce dansöz var!' diyerek tekrar Kıbrıs’ın yollarına düşecek Serdar Ortaç’a değil!" ifadesini kullandı.

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