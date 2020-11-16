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Koronavirüs

HaberTürk yazarı Yılman: Sağlık Bakanlığı’nın “Haklarında soruşturma başlattık” dediği Yaşar Hastanesi yetkisi olmadığı halde PCR testi yapmaya devam ediyor 

Fotoğraf temsilidir

16 Kasım 2020 12:22

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Sağlık Bakanlığı'nın haklarında soruşturma başlatıldığını duyurduğu Yaşar Hastanesi'nin yetkisi olmamasına rağmen PCR testi yapmaya devam ettiğini yazdı. 

Yılman yazısında, "Benim nazarımda an itibarı ile tek bir sorumlu vardır artık; O da Sağlık Bakanlığı’dır! Ama tabii kim ya da kimler bilmiyorum emrindeki birileri, bakanlığı çatısı altında bazıları bu rezalete bile isteye ses çıkarmıyor... Dahası bakanın talimatına rağmen bu rezaletin el altından devamına da resmen destek oluyor! Yazıklar olsun!" ifadesini kullandı. 

 

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