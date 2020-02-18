HaberTürk yazarı Yılman: Osman Kavala serbest bırakılmalı, Gezi davası artık son bulmalı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi olaylarının organize edilmesi, sürdürülmesi ve finansının sağlanması ile ilgili olarak 16 sanık hakkında açtığı davanın altıncı duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala ile sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını ve Gezi davasının da artık sonlandırılması gerektiğini savundu.

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Yılman, "Bugün önemli bir davanın duruşması var. Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlanan 16 sanığın ve tek tutuklu olan Osman Kavala'nın altıncı duruşması görülecek. Çok önemsiyorum bugün çıkacak kararı. Hukuken vicdanları zedeleyen bu davanın artık son bulması gerektiğine inanıyorum. Ben değil sadece makul her yurttaş inanıyor buna. Çok ümitliyim… Kavala’nın serbest kalacağına ve bu davanın sonlandırılacağına dair inancım var." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Son Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde kendisine bu konu sorulduğunda; “Hukuken doğru olan kararın verileceğinden emin olabilirsiniz” dediğini bildiğim için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ülkeyi idare eden siyasi iradenin de kesinlikle bu yönde bir arzusu olduğundan eminim. Bugün çıkacak karar Türkiye’nin dış dünyadaki temel özgürlükler ve basın özgürlükleri hususlarındaki tüm rahatsızlıkları ortadan kaldırabilecek bir karar olabilir." ifadesini kullandı.

Yılman yazısında şunları kaydetti:

Türkiye’nin normalleşmesine, kutuplaşmanın azalmasına, demokratik standartların yükselmesine ve artık darbe vesaire gibi lekelerden, gölgelerden kurtulmasına acil ihtiyacımız olduğu bir dönemde bugün verilecek doğru ve hukuki kararın çok büyük bir katkısı olduğu düşüncesindeyim.



Eksiklerinden, yanlışlarından yakaladıkları yerde Türkiye’yi karalamaya, yerden yere vurmaya hazır RAND’cılar ve onlar gibilere inat Osman Kavala serbest bırakılmalıdır.



Ve Gezi Davası artık son bulmalıdır!

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