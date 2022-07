HaberTürk yazarı Yılman: Muhalefet seçmen nezdinde resmen dökülüyor; hal böyleyken iktidar olmaları çok zor! 

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, AKP'nin ekonomik tabloya rağmen hâlâ birinci parti olduğuna dikkat çekerken, muhalefetin verdiği "karman çorman görüntü" ile seçimi kazanmasının zor olduğunu savundu.

Yılman, Süleyman Demirel'in “Kaynamayan tencere her iktidarı götürür!” sözünü hatırlatarak, "Şu an olabilecek en kötüsüyle karşı karşıyayız ama Demirel’e atıfta bulunamıyorum artık. Çarşı, pazar yangın yeri ve bütün bu kötü tabloya rağmen 20 yıllık iktidarın oyu hala yüzde 30’larda. Muhalif partilere angaje olduğu bilinen kamuoyu araştırma şirketlerine göre bile hala birinci parti!" yorumunu yaptı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle "isyanlarda" olan AKP seçmenin muhalefetteki partilere ve liderlere güven duymadıkları için tercihlerinin hâlâ AKP olduğunu ya da kararsız olduklarını belirten Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet öyle dağınık, öyle karman çorman bir görüntü veriyor ki seçmen nezdinde. Kusura bakmasınlar ama resmen dökülüyor. Bir 6’lı masa kurdular. Masanın ortaklaşa karar verebildiği tek konu seçmenin zerre-i miskal umurunda olmayan “parlamenter sisteme geçiş” konusu. Bırakın adayın kim olacağını vesaire… Türkiye’nin önündeki en mühim sorun olan “sığınmacılar” konusunda bile ortak bir mutabakata varamamışlar.

Velhasıl… Bilgi üretemiyorlar. Üstüne sürekli gerginlik yaratan ve bundan beslenen bir imaj çiziyorlar. Hele de ana muhalefet olan CHP! Tüm politik çıkışları günübirlik ve perspektiften yoksun ve çelişkiler barındırıyor. Hal böyleyken önümüzdeki seçimde nasıl iktidar olacak muhalefet? Hele de bu seçim baskın bir seçim olursa? Benden söylemesi… Zor! Hem de çok zor!"

