HaberTürk yazarı Yılman: Kürt seçmen niye ısrarla HDP diyor?

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "Kürt seçmen niye ısrarla HDP diyor? Bu büyük bir soru ve bana göre hem iktidar hem de HDP dışında kalan muhalefet bu sorunun yanıtını tam olarak bulamadığı sürece HDP, rakibi olan tüm siyasal partilerin tepesinde demoklesin kılıcı gibi sallanmaya devam edecek!" görüşünü savundu.

Yılman yazısında, "Hiçbir hizmet veremeyeceği ve dahası HDP'yle olan hizmetinden, olan imkanlarından da mahrum kalacağını bile bile Kürt seçmen neden ısrarla HDP demeye devam ediyor? Bazıları bu sorunun cevabını; "Ee çünkü onların da derdi tıpkı PKK gibi bölünmek, Türkiye'yi parçalayıp ayrı bir devlet kurmak" şeklinde yanıtlayabilir. Ki, belli bir kesim meseleyi böyle okuyor. Ancak asla doğru değil bu bakış açısı! Evet... PKK'nın terör üzerinden varmak istediği sonuç bu olabilir ama HDP'ye oy veren, sıkı sıkıya bağlı Kürt seçmenin bırakın böyle bir niyeti olmasını filan... Arzusu bile yok!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Aksine tepkisi, reddi var. İddia ediyorum; Bugün sadece o seçmenin dahil olacağı bir referandum yapılsa... Ve sorulsa; "Bu topraklarda ayrı, bağımsız ve adı Kürdistan olacak bir devlet kurulmasını istiyor musunuz?" diye... Sonuç yüzde 99 ile HAYIR çıkar. Niye peki? Çünkü gerçekten Kürt seçmende böyle bir hedef yok! Ve hatta HDP'de siyaset yapan birçok isimde de...

Velhasıl HDP onlar için ne çözümün merkezi ne de emellerine ulaşmalarına aracı olacak bir siyaset enstrümanı... O halde neden bu insanlar HDP'ye oy vermeye ısrarla devam ediyor? Yanıtı gayet basit! Çünkü Kürtlerin de bu ülkede yaşadığını; "Biz de varız! Ve biz azımsanmayacak sayıdayız" mesajını sadece içerde değil... Dış dünyada da hissettirmeye devam edecek siyasal bir kurumu ayakta tutmak istiyor."