HaberTürk yazarı Yılman:  Koronavirüs denilen illetin yarattığı atmosferden bu aşı karşıtları yüzünden kolay kolay kurtulamayacağız

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "Bence biz Koronavirüs denilen illetin yarattığı atmosferden bu aşı karşıtları yüzünden kolay kolay kurtulamayacağız." görüşünü savundu.

Yılman, "Diyebilirsiniz ki; 'Ee canım sana ne! Sonuçta sen aşını oldun. Olmayanı da bırak ne hali varsa görsün!' Öyle olmuyor işte o iş! Aşı meselesi bir halk sağlığı meselesi çünkü. Hepimizi hayattan soğutan bu mevcut atmosferin eskiye dönmesi, yaşamımızın yeniden normalleşmesi için toplumdaki bağışıklık oranının çok yüksek olması bilimsel bir realite maalesef." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Bütün bilim insanlarının 'Bu oran düşük kaldıkça salgının önünü kesmek imkânsızlaşır' diyerek toplumsal bağışıklığın ancak ve ancak aşılanma ile mümkün olacağı vurgulaması boşa değil. Dolayısıyla aşı olup olmama kararı sadece o kişiyi değil tüm toplumu ilgilendirir. Dolayısıyla aşı olup olmama kararı sadece o kişiyi değil tüm toplumu ilgilendirir." ifadesini kullandı.

Yılman, "O nedenle Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun bu aşı karşıtlığı ile mücadele konusunda ivedilikle bir mücadele başlatması lazım." çağrısını yaptı.

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