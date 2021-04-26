HaberTürk yazarı Yılman: Kaynağımın söylediği doğruysa; Özer, Türklerin yoğun yaşadığı Prizren şehrinde bölgedeki etkili bir ismin korumasında saklanıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen Thodex'in kurucusu'e ilişkin olarak, "Kaynağımın söylediği doğruysa; Özer, Türklerin yoğun yaşadığı Prizren şehrinde bölgedeki etkili bir ismin korumasında saklanıyor" ifadesini kullandı. Yılman, "İsim de üflendi kulağıma ancak elimde bunu kanıtlayacak herhangi bir delil olmadığı için şu anda yazmam doğru olmaz" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Kurduğu Thodex adlı şirket üzerinden 400 bine yakın insanı tokatlayarak kapağı yurt dışına atan Faruk Fatih Özer’den hâlâ bir haber yok. Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gittiği tespit edilen Özer ilk gün yaptığı açıklamada; 'Hakkımda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Birkaç güne kadar döneceğim ve adli makamlarla da oturup anlaşacağım' dediğinde öyle olmayacağını zaten biliyorduk. Zira kimseyi dolandırmadığını, kimseyi mağdur etmediğini iddia eden bir insan niye gizlice kaçar? Mağdurların parasını geri verecek adam niye sosyal medyadaki hesaplarını kapatıp araziye karışır?" değerlendirmesini yaptı.

Yılman yazısında şunları kaydetti:

"Bu arada biliyorsunuz ki, hakkında; 'Kırmızı Bülten'le arama çıkarılan Özer’in Arnavutluk’tan iadesi istendi. İstendi de…Özer hâlâ Arnavutluk’ta mı ondan da emin değilim. Çünkü dün polisteki bir kaynağım şahsın Tiran’dan Kosova’nın güneybatısındaki 'Prizren' şehrine geçmiş olabileceğini söylüyordu. Eğer doğruysa kaynağımın söylediği; Özer, Türklerin yoğun yaşadığı bu şehirde bölgedeki etkili bir ismin korumasında saklanıyor. İsim de üflendi kulağıma ancak elimde bunu kanıtlayacak herhangi bir delil olmadığı için şu anda yazmam doğru olmaz. 400 bine yakın insanı dolandıran Thodex'in 20’lik “zeki” ve 'çalışkan' CEO’su Faruk Fatih Özer ile ilgili elde edebildiğim son bilgiler şimdilik bu kadar."

Ne olmuştu?

21 Nisan'da internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'te yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti. Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatmıştı.

İddiaların ardından Thodex'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan kurucu Faruk Fatih Özer, "yurtdışına kaçtı" iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar 65 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu başsavcılığı, yurt dışına giden Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılması için harekete geçti. Savcılık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına ‘kırmızı bülten’ yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletmişti. Adalet Bakanlığı da Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurmuştu.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için önceki dün (22 Nisan 2021) Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon konuşması yaptığını duyurmuştu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, “Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denilmişti.