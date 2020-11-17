HaberTürk yazarı Yılman: İmamoğlu'na açılan Kanal İstanbul soruşturmasını görünce büyük hayal kırıklığına uğradım

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'reform' açıklamalarıyla umutlandığını belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldığı haberini görünce büyük hayal kırıklığına uğradığını yazdı.

Yılman yazısında, "Ancak dün benim de şiddetle karşı çıktığım "Kanal İstanbul" projesiyle alakalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma haberi önüme düşünce...Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Dedim elbette; 'Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!' diye.Ve sonra niyeyse işte... Hepimizin bildiği;'Lafla peynir gemisi yürümez' deyiminin kaynağı olan peynirci Aksi Yusuf’un hikâyesi geldi... Ve cevabını alır mıyım alamaz mıyım sordum tabii kendi kendime mecburen; Yine mi lafta kalacak her şey! Yine mi dönemeyeceğiz yani Sarayburnu’nun önünü! Yine mi yürütemeyeceğiz biz bu peynir yüklü gemiyi!" ifadesini kullandı.