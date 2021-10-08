HaberTürk yazarı Yılman: ”İlk dört madde değiştirilebilir” gibi bir cümlesi yok Kılıçdaroğlu’nun, aklı başındaki AK Partili seçmen bile burun büktü videoya

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erddoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu anayasanın ilk 4 maddesi üzerinden hedef almasını yazdı.

"Bildiğim ve çok iyi tanıdığım, takip ettiğim CHP’de bırakın ilk dört maddenin değiştirilme önerisinin yapılmasını… Düşüncesi bile mümkün değil" diyen Yılman, “İşte Kılıçdaroğlu’nun Anayasanın ilk dört maddesinin değişimini ispat eden kayıt” denilerek CHP liderinin sosyal medyada dolaşıma sokulan videosuna işaret etti.

Kayıtta Kılıçdaroğlu'nun anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine yönelik bir ifade kullanmadığını hatırlatan Yılman, yazısına şöyle devam etti:

"2015 yılında Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir yayına katılıyor. Ve yayında; 'YÖK’ü kaldıralım. Seçim yasasını değiştirelim. Liderlik sultasını kaldıralım' dediği anda gazeteci lafa giriyor ve; 'Anayasa...' diyor. Ve ekliyor; '2. ve 3. Maddeler mesela…' Ancak Kemal Bey o anda o kadar seri ve heyecanlı konuşuyor ki… Belli ki duymuyor o eklemeyi ve Anayasa değişikliğine karşın cevaben; 'Tabii' diyor. Yani o yayında; ”İlk dört maddeyi değiştireceğiz ya da değiştirilebilir' gibi bir cümlesi yok Kılıçdaroğlu’nun. Ama gelin görün ki…

Bir lokma çocuğun önüne bile koysanız, tamamen hızlılıktan oluşan anlık bir iletişim kopukluğu dolayısıyla Kemal Bey’in ağzından çıkan o 'tabii'nin üzerinden; “Anayasanın ilk dört maddesini değiştirelim” yorumunu yapması mümkün değilken… AK Parti’nin sosyal medyadaki trolleri o video ile gün boyu yaygara koparttılar.

Ancak bir karşılık bulamadı. İzleyen aklı başındaki AK Partili seçmen bile burun büktü videoya. Yani boşa kürek çekilmiş oldu. Benim anlamadığım neden böyle işlere tevessül edildiği. Nihayetinde gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Siyasette de bu tür işler ters teper. Seçmen yalan üzerinden oluşturulmaya çalışılan bu tür ucuz oyunlara da sert tepki verir."

TIKLAYIN - Erdoğan: Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor "Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz" diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor