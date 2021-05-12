HaberTürk yazarı Yılman: Hitler’in ruhunu yaşatarak, atasının kemiğini sızlatan alçaklar!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa bölgesinde Filistinlilere sert müdahalesiyle başlayan, Hamas'ın roket saldırısıyla ve İsrail'in saldırılarıyla devam eden olaylara ilişkin olarak, "İsrail halkına daha fazla anlatmak lazım; Hitler faşizmi ile soylarının kurutulması adına geçmişte neler yapıldığını... Ve söylemek lazım; bugün sahip oldukları zihniyet ve Filistin halkına karşı sergiledikleri tavır sayesinde Hitler’in ruhunun Almanya’da filan değil, İsrail’de, Kudüs’ün batısında, dimdik ayakta olduğunu..." dedi.

Yılman, Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Serdar Nurmedov, ile "toplum psikolojisi" üzerine yaptığı görüşmeyi aktararak, "Bu bilimsel verilere göre Filistin halkına yapılan zorbalığın kaynağı tamamen psikolojik travmalardan kaynaklı. Psikoloji, bir insana, halka, bir topluluğa geçmiş travmaların hatırlatılmasının olumsuz etki yaratacağını ve bu yüzden de doğru olmadığını söyler. Ancak sanırım bu durum İsrail’i teslim almış ırkçı, faşizan siyonist anlayış için pek geçerli değil. Bir 'demokrat', “İnsan Haklarına sıkı sıkıya bağlı' bir gazeteci/yazar olarak hiç arzu etmezdim böyle bir şeyi gündeme getirmeyi ama... İsrail devletinin Filistin halkına reva gördüğü bitmek, tükenmek bilmeyen bu zalimliğinin farkına varıp, insanlığa yüzünü dönebilmesi için galiba atalarının geçmişte yaşadığı faşizmle daha derin, kapsamlı ve daha net yüzleşmesi gerekiyor" görüşünü savundu.

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