HaberTürk yazarı Yılman: Her iddia da ”Kadının beyanı esastır” ilkesinden hareketle yargılanmamalı, her olay kendi akışı içinde değerlendirilmeli

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "Ortalık cinsel tacize ya da saldırıya uğradığını söyleyen kadınların ifşalarıyla çalkalanıyor. Her iddia da 'Kadının beyanı esastır' ilkesinden hareketle yargılanmamalı, her olay kendi akışı içinde değerlendirilmeli" görüşünü savundu.

Yılman, "Elbette bu iddialar önemli.Elbette ki ciddiye alalım. Ancak diyeceğim şu ki; Asmadan, kesmeden, yaftalamadan önce ortaya atılan iddia gerçekten 'taciz' ya da 'saldırı' niteliği taşıyor mu sorgulayalım. Mesela bir kadının tanıştığı, bildiği bir adam tarafından birliktelik talebi alması … Ya da sosyal medya hesabından sürekli yazıştığı bir erkeğin onu beğendiğini, hoşlandığını söylemesi cinsel taciz ya da saldırı suçuna girer mi? Bence girmez." düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Ama girdiğini düşünüp de; 'X kişi bana senden hoşlanıyorum, birlikte olmak istiyorum dedi' deyip de 'Cinsel tacize uğradım' diyen kadınlar dolaşıyor ortalıkta. Bakın... Yetki açısından maiyeti altındaki kadınlara ya da iş, akademi vs için kendisine müracaat eden kadınlara, kısacası nüfuz kullanabilecek pozisyonda olduğu kadınlara yönelik bir erkeğin en ufak cinsel yönelimli bir davranış sergilemesi asla kabul edilemez, bir cinsel tacizdir. Ancak her iddia da; 'Kadının beyanı esastır' ilkesinden hareketle yargılanmamalı, her olay kendi akışı içinde ve savunma da göz önüne alınarak hakkaniyetle değerlendirilmelidir. Çünkü gerçekten mağdur olanların haklarının korunması adına dokunulmazlık gibi en tepede tutulan bu ilkeyi çıkarları uğruna suistimal edebilecek tıynette dünya kadar kötü niyetli insanın olduğu da bir hakikattir!" ifadesini kullandı.