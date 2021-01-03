HaberTürk yazarı Yılman: Hayat gerçekten hiç olmadığı kadar çok pahalı

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, 2021 yılına zamlarla başlandığının altını çizerek, "Hayat gerçekten hiç olmadığı kadar çok pahalı" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Benim tespitlerime göre enflasyon çok daha yüksek bir seyirde ilerliyor. Hayat gerçekten hiç olmadığı kadar çok pahalı. Benim gibi orta seviyede geliri olan bir vatandaş bile hayat pahalılığına kafa yormaya ve dahası ay sonunu getirebilmek için çetele tutmaya başlamışsa… Kim bilir asgari ücretle, emekli maaşıyla geçimini sağlamaya çalışan vatandaş ne haldedir." görüşünü savundu.

Yılman, "Ve onlar bu haldeyken, onların gerçek gündemi yoksulluk, pahalılık, işsizlik filan iken. Kamu adına kullanmak için emanet edilmiş bu köşede suni gündemlerin içinde debelenmek yerine en azından yeni yılın bu ilk yazısında vatandaşın hakikatini seslendirerek bütün bir yıl içerisinde de böyle olması için totemli bir başlangıç yapmak istedim." ifadesini kullandı.