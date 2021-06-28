HaberTürk yazarı Yılman: Göreceksiniz ki Kanal İstanbul'la ilgili geçen cumartesi atılan o temelin ötesine gidilemeyecek

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "Kanal İstanbul’un atılan temeliyle ilgili yorumumu daha önce yazmıştım... 'Sembolik bir temel atma' demiştim o yazıda... Hâlâ aynı fikirdeyim... Göreceksiniz ki kanalla ilgili geçen Cumartesi atılan o temelin ötesine gidilemeyecek." yorumunu yaptı.

Yılman yazısında, "Bu arada törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; 'İktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceklerini' söyleyen muhalefete, 'Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar' ifadelerine de hak veriyorum. Alırlar... Dediği gibi hem de; 'Söke söke'. Ama sorun şu ki; ben projenin o raddeye kadar gelebileceğine pek inanmıyorum. Bundan bazılarının dediği gibi; ”O kanalı yap-tır-ma-ya-ca-ğız!” manası çıkarmasın kimse sakın. Çünkü zinhar öyle bir iddiam yok! İsterlerse yaparlar ve biz de istemeyenler olarak eli mahkum razı geliriz yapılacak kanala." düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Ben başka bir şey diyorum... 'Kendileri yapamayacak' diyorum. Çünkü adı üzerinde; 'Çılgın' bir proje... Fazla ütopik ve karmaşık! Mevcut şartlar malum... Bu şartlar değişmedikçe ve bu şartlar geleceği de şekillendireceğine göre... Kanal İstanbul’un hayata geçmesi çok mümkün değil. Bunu da buraya not olarak düşüyorum..."