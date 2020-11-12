HaberTürk yazarı Yılman: Erdoğan’da eskiye özlem, eskiye geri dönüş niyeti gördüm

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı grup toplantısı konuşmasını değerlendirdi. Yılman, "Erdoğan’da eskiye özlem, eskiye geri dönüş niyeti gördüm" görüşünü savundu.

Yılman, "Yabancı, öngörülebilir bir kamu düzenine sahip, yargı sistemi güven veren ülkede yatırım yapmak ister. Gerçek olan şu ki bizim karnemiz bu konuda çok zayıf. 'İfade özgürlüğü' başta olmak üzere yargılamalarla ilgili epeyce sorunumuz var. Bu sorunu çözmeden… Ülkede tam ve bağımsız ve sorunsuz bir yargı düzeni olduğunu ispat etmeden yabancı sermayeyi çekebilmek mümkün değil. Anladığım kadarıyla Erdoğan da artık ciddi ciddi bunun farkında." düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Ben dün dinlediğim, izlediğim Erdoğan’da eskiye özlem, eskiye geri dönüş niyeti gördüm. Samimiyetle söylüyorum… Hem ülkem adına… Hem oğlumun geleceği adına… Hem de kendi adıma umut duydum. İnşallah atılan bu kararlı adımdan geri dönülmez ve bu cennet vatanımız hak ettiği huzurlu, müreffeh ve sağlıklı o eski güzel günlerine yeniden kavuşur…" ifadesini kullandı.