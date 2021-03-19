HaberTürk yazarı Yılman: Demokrat yurttaş, gazeteci olarak önceki gün TBMM çatısı altında yaşanılan manzaradan dolayı kahroldum

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, AKP'li Alpay Özalan'ın HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından dışarı çıkarmaya çalışmasına değinerek, "Önünde arkasında hiçbir sıfat taşımayan sade bir demokrat yurttaş, gazeteci olarak önceki gün TBMM çatısı altında yaşanılan manzaradan dolayı kahroldum. Özellikle de sonrasında yaşanan olaylar…" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Gergerlioğlu’nun meclisten çıkmamak için direnç gösterdiği sıralarda üzerine vazife olmamasına rağmen AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın Gergerlioğlu’nu yaka paça dışarı atmak için sergilediği o şov anları. Sanırım öfke dolmama neden olan esasında o sahneydi Niyeyse… Özalan’ın o hayt huyt halleri bir an gözümün önüne magazin gazetecileri gecesinde Ahmet Kaya’ya yapılanları getirdi. Sanki Gergerlioğlu Ahmet Kaya idi, Alpay Özalan da küfür ve hakaretler eşliğinde ona çatal, bıçak fırlatanlardan biri… Galiba o anlar beni 30 yıl önceye döndürmüştü ki ilk yazdığım yazıda ne yazdığımı bilmez bir ruh halindeydim. Belli ki Gergerlioğlu’nu da, Enis Berberoğlu’nun geçirdiği hukuki süreç gibi bir süreç bekliyor. Bekleyip göreceğiz…" ifadesini kullandı.

Yılman yazısında şunları kaydetti:

"Tabii bu meselenin bir de demokratik boyutu var. Ki bana göre en önemli boyut da budur. Gergerlioğlu ile ilgili ortaya atılan iddialar, yapılan suçlamalar doğru ya da değil ayrı konu. Kaldı ki bazılarına göre yanlış da yapmış olabilir. Ama yapmış da olsa bu sonuç yaşanmamalıydı.Çünkü o sonuçta sıradan biri değil sandık iradesi, tercihi ile TBMM’ye gönderilmiş Anayasal dokunulmazlığı olan bir milletvekilidir. Evet bir lükstür milletvekilleri için dokunulmazlık kalkanı ama zaten Anayasa bu lüksü temsilci olduğu, vekil olduğu dönem boyunca rahat rahat görevini ifa edebilsin diye milletin vekillerine ikram ediyor. Ki bu ikramın tarihi çok eskilere dayanır. Sadece Türkiye’de değil tüm demokratik ülkelerde özellikle muhalif olan vekiller için çıkarılmış olan Anayasal bir güvencedir. Bu güvenceye halel gelmemesi lazım. Nasıl dün okuduğu bir şiir yüzünden halkın iradesi hiçe sayılıp, görevinden alınıp hapse atılıp siyaset yasağı getirilen Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan benim nazarımda siyasal tarihimizde demokrasimiz açısından kayıtlara düşmüş kırık bir not ise…- Bugün de izlediği muhalefet anlayışı nedeniyle halkın vekili, temsilcisi olan Gergerlioğlu’na yapılan aynı şeydir…"