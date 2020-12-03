HaberTürk yazarı Yılman’dan RTÜK’e: Başarır’ın hatasını bahane edip Türkiye’nin en bağımsız, objektif, tarafsız ve en etkili haber kanalına bir ayar filan mı çekmeye çalışıyorsunuz?

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun HaberTürk TV'ye verdiği beş program durdurma ve para cezasına ilişkin olarak, "Başarır’ın hatasını bahane edip Türkiye’nin en bağımsız, objektif, tarafsız ve en etkili haber kanalına bir ayar filan mı çekmeye çalışıyorsunuz?" görüşünü savundu.

Yılman yazısında, "Yahu Ali Mahir Başarır o lafları ediyor ama programın moderatörü Eren Eğilmez anında müdahale ediyor. Bir değil hem de birkaç kez. 'İfadeleriniz sıkıntılı. Bu konu hassas. Geri alın lütfen sözlerinizi' diyor. Hatta Başarır’da Eren’in bu uyarısı üzerine düzeltmeye gidiyor. Hal böyleyken Habertürk TV’yi sorumlu tutup ve üstelik de en ağırından bir ceza kesmek niye? En deneyimsiz yargıcın önüne konulsa ve programın o bölümünü izlese; 'Yok artık! El insaf!' diyeceği besbelli bu cezayla kime ne mesaj verilmeye çalışılıyor?" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Çok açık ve net soruyorum buradan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve üyelerine… CNN TÜRK gibi rakip bir televizyonda ve üstelik de iktidara yakın olduğu bilinen yorumcuların dahi Ali Mahir Başarır’ın kullanmış olduğu ifadelerin sorumluluğunun Habertürk TV ve moderatör Eren Eğilmez’e bağlanamayacağı yönünde net görüşleri varken ve dahası o sözler üzerine Eren Eğilmez’in anında refleks gösterip Başarır’a sözlerini geri aldırtması takdir edilirken… Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz pardon? Başarır’ın hatasını bahane edip Türkiye’nin en bağımsız, objektif, tarafsız ve en etkili haber kanalına bir ayar filan mı çekmeye çalışıyorsunuz?" ifadesini kullandı.