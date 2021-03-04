HaberTürk yazarı Yılman'dan "İnsan Hakları Eylem Planı" yorumu: Heyecanlandım ama kusura bakmasınlar hiçbir inandırıcılığı yok!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin olarak, "Heyecanlandım ama kusura bakmasınlar hiçbir inandırıcılığı yok!" yorumunu yaptı.

Yılman yazısında, "Bildiğiniz gibi önceki gün bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşıldı İnsan Hakları Eylem Planı… Canlı canlı izledim. Sanırım üzerinden 3 saat filan geçmişti ki, sordu Habertürk TV’de Veyis Ateş; 'Ne düşünüyorsun? Yorumun nedir?' 'Çok heyecanlandım… Çok heyecan verici buldum!' cevabını verdim. Ancak artık bu ifadeleri kullanırken nasıl bir yüz ifadem oluşmuşsa… Veyis’e kal geldi bir an bu yanıtımla. İşte o kal durumundan kurtarmak için hemen arkadan şu ifadeyi ekledim; 'Heyecanlandım ama kusura bakmasınlar hiçbir inandırıcılığı yok!' Hâlâ da aynı şeyi diyorum. Evet. Açıklanan eylem planı dört dörtlük. Olağanüstü. Ancak ya bu plan da tıpkı öncekiler gibi sadece yazıda kalırsa? Ben bir daha mı hüsran yaşayacağım? Bir daha mı hayal kırıklığı yaşayacağım? Bir daha mı alay konusu olacağım? Asla! O nedenle bu kez temkinliyim." ifadesini kullandı.