HaberTürk yazarı Yılman'dan "Bodrum'a sakın gelmeyin" diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na: Ne demek yahu, hava ambulanslarımız ne için var?

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle "Sakın gelmeyin, hastane sayımız az" diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Yılman, "Ne demek gelmeyin yahu! Hava ambulanslarımız gidip Sudan’dan, İsveç’ten hasta getiriyor da Bodrum’dan, Datça’dan, Dalaman’dan İstanbul’a, Ankara’ya mı götüremeyecek!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Salgının ilk başladığı o kabus günlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hâlâ o ilk günlerdeki hava varmış gibi konuşuyor. Kent sınırları içerisinde yazlıkları olanlara dosdoğru; 'Sakın gelmeyin!' falan demiyor ama belli ki başta Bodrum olmak üzere Muğla’ya gelenlerden ve tüm metropollerdeki yasaklar kalkması halinde gelecek olanlardan… Rahatsız. Diyor ki; 'Kentte hastane sayısı 23, yatak kapasitesi de yaklaşık 2 bin… Normalleşme sürecinde rehavete kapılmak, tedbirleri gevşetmek ikinci bir hastalık dalgasına neden olabilir!' Yani Başkan Gürün yazlık mülk sahibi olanların Muğla’ya gelmemesine gerekçe olarak kentteki hastane ve yatak sayısının azlığını gösteriyor. Bir kere bu gerekçeyi anlamak çok mümkün değil." görüşünü savundu.

Yılman, "Evet. Ben de Bodrumluyum yazları. Ve biliyorum ki hastane meselesi büyük sorun. Özellikle de turizmin peak yaptığı dönemde. Ama bu sorunu aşmak çok da zor değil! Nihayetinde Muğla’nın etrafında en fazla 2 saatte ulaşılabilen Denizli, Aydın, İzmir gibi birçok büyük il var ve dahası artık o kadar güzel bir otoban var ki… İstanbul gibi dev bir metropole bile acil bir durumda otobanı kullanarak ulaşmak en fazla 6 saat! Kaldı ki bu Covid-19 kalp krizi gibi anında alıp götüren bir hastalık da değil! Hava ambulanslarımız gidip Sudan’dan, İsveç’ten hasta getiriyor da Bodrum’dan, Datça’dan, Dalaman’dan İstanbul’a, Ankara’ya mı götüremeyecek! Allah korusun… İnşallah böyle bir şey olmaz ama diyelim ki Muğla sınırlarında Covid-19 hasta sayısında aşırı bir artış oldu ve kentte ki sağlık merkezleri de yetersiz kaldı. Böyle bir durumda çevre illerden destek alabilmek pekala mümkün" ifadesini kullandı.

Yılman yazısında şunları kaydetti:

O nedenle Sayın Gürün’ün İstanbul, Ankara gibi metropollerde günlerdir beton yığının içerisinde yaşamak zorunda kalan ve o betonların içinden çıkıp ferahlamak için bir an evvel vergisini ödediği yazlık mülküne gitmek isteyen insanlara hitaben; “Gelmeyin! Çünkü size doğru dürüst hizmet sunamayız!” mealine gelen o açıklamaları yapmış olması büyük talihsizlik!

Bir de hatırlatırım… Bu yazlıkçıların çoğu bütün birikimlerini senenin 5/6 ayını yeşillikler içinde, deniz kenarında geçirmek için Bodrum’a bağlamış emekli insanlar… Ben sitemde yaşayan komşularımdan biliyorum. Bu yıla kadar Nisan/Mayıs dediniz mi koşa koşa gelen bu insanlar zaten yeterince boğuldular karantina sürecinde… Bir de üzerine bu insanlara “Gelmezseniz çok seviniriz!” demek hiç olmadı

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