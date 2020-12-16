HaberTürk yazarı Yılman'dan AKP'li Tin'e tepki: Medeni olmayan zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıp başkalarını çamurlama telaşına düşer

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde "Kuru ekmek yiyebiliyorlarsa aç değiller!” diyen AKP milletvekili Şahin Tin'e bugünkü köşesinde tepki gösterdi.

Yılman yazısında, "Elbette ki bu nedenim yoksul halkı alenen aşağılama amacı taşıyan; 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' sözünün kim tarafından, nasıl ve ne zaman söylendiğini irdelemek filan değil, o sözün bir benzeri olan; 'Kuru ekmek yiyebiliyorlarsa aç değiller!' ifadesini kullanan AK Parti Milletvekili Şahin Tin’e iki çift laf etmek! Hiç kusura bakmasın Sayın Tin... Jean-Jacques Rousseau’nun kitabında aktardığı o sözün kime ait olduğunu Fransızlar hala bilmiyor olabilirler ama biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşması sırasında; 'Millet aç, midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor!' diyen CHP’li Engin Altay’a kimin, hangi vekilin; 'O zaman aç değiller!' dediğini gayet iyi biliyoruz!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Biz biliyoruz ama galiba o bizim bildiğimizin farkında değil ki... Skandal sözlerine dair şöyle bir açıklama yaptı; 'CHP’li Engin Altay sözlerimi çarpıtarak siyaset devşirme derdinde. Milletimiz CHP’nin linç siyasetine prim vermeyecektir. Sizin derdiniz çarpıtma ve iftiralarla linç yapmak. Zaten en iyi yaptığınız da bu. Projeniz yok!'Sanki dersiniz o lafları kendisi bile/isteye söylememiş de Engin Altay ya da CHP’liler gırtlağına çökmüş de zorla söyletmiş gibi adeta aklımızla alay eder gibi garip bir açıklama yani." görüşünü savundu.

Yılman, "Oysa ki hiç böyle şeylere gerek yok bence.Çünkü ister vekil olsun ister gazeteci isterse sıradan bir yurttaş...Nihayetinde makina değil insanız hepimiz.Hata da yaparız yanlış da...Medeni bir insan bu hatanın hata olduğunu kabul edip telafisi için çabalar...Olmayan ise Milletvekili Şahin Tin gibi zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıp başkalarını çamurlama telaşına düşer..." ifadesini kullandı.