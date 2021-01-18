HaberTürk yazarı Yılman da 'Murat Kapki' tartışmasına katıldı: Şebnem Bursalı’nın açıklamalarından kesinlikle tatmin olmadım

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Radyo, Televizyon ve Gazeteciler Derneği’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene katılan ve FETÖ’cü olduğu iddiasıyla hakkında haberler yapılmış Murat Kapki’nin kamuoyuna Cumhurbaşkanı ile birlikte fotoğraf vermek için RTGD’nin ödül törenine 2 milyon TL ile sponsor olduğu iddialarına ilişkin olarak derneğin başkanı Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı’nın açıklamalarından kesinlikle tatmin olmadığını yazdı.

Yılman, “Olayı üçüncü bir göz olarak son derece objektif irdelediğimde şahsen ben de söz konusu iddialara ilişkin Bursalı’nın yaptığı açıklamalarda aradığım cevapları bulamadığımı belirtmek isterim. İzahata ciddi biçimde muhtaç iddialar var çünkü. İktidara yakın medya tarafından hepi topu 1 hafta önce FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen Murat Kapki’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki o törene neden, nasıl sponsor olduğu ve Kapki’nin ödediği 2 milyon TL’lik sponsor bedelinin nerelere kullanıldığı açık ve net bir biçimde, kanıtlarıyla ortaya konulmalıdır.Aksi halde dernek başkanı da ve yönetim kurulu da büyük zan altındadır. Benden söylemesi…" düşüncesini dile getirdi.

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