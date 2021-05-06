HaberTürk yazarı Yılman: Cumhurbaşkanı’na yeni dönemde HSK’da yola yeni isimlerle devam edilmesi konusunda arzlar yapıldığı da kulağıma geliyor

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçimine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı’na yeni dönemde HSK’da yola yeni isimlerle devam edilmesi konusunda arzlar yapıldığı da kulağıma geliyor" değerlendirmesini yaptı.

Yılman yazısında, "Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği en kilit 4 isim ile ilgili konuşulanlara gelince… En kilit diyorum çünkü Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek bu isimler 1. Daire’de yer alacaklar. Yani tüm tayin ve atamaların karar verildiği daire. Mevcutta bu dairede olanlar Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin. Şahin hariç geri kalan tüm isimleri çok yakından tanıyorum. 2014 yıllarında FETÖ’ye karşı verilen mücadelede en ön saflarda olan isimlerdi hepsi de. Özellikle de Mehmet Akif Ekinci. Muhafazakâr bir dünya görüşü vardır. Ama bu görüşlerini asla görev yaptığı dönemlerde yansıtan bir kişi olmamıştır. Çünkü aynı zamanda demokrattır. Şimdi mesela “film şeridi” gibi geçiyor o dönemler gözümün önünden. Ekinci, İstanbul Adliyesi’nde idi ve Çağlayan’daki bina FETÖ’nün elebaşına tapınan yargı mensupları tarafından ahtapot gibi sarılmıştı. Sadece yargıç ya da savcılar da değil… Mübaşirinden tutun da yazı işlerinde çalışan personeline kadar birçok insan FETÖ’nün emrinde hareket ediyordu. İşte öyle bir dönemde Mehmet Akif Bey’in nasıl bir dirayet gösterdiğine şahit oldum." ifadesini kullandı.

Yılman şunları kaydetti:

"Çünkü ben de FETÖ’den arındırma çalışmalarını yerinde görmek, izlemek ve tabii ki haberleştirmek için hemen her gün Çağlayan’daki binaya giderdim. Bu arada dünya hukuk ve siyaset tarihine geçen İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlara “Mavi Marmara Katliamı” soruşturmasında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkartan ismin de Mehmet Akif Ekinci olduğunun notunu düşeyim.

Cesur bir hukukçudur. O nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacak isimler arasında adının geçiyor olması çok değerli. Halil Koç da keza öyle… Onu da o dönemden tanırım, bilirim. HSK’nın hafızasıdır Halil Bey. Ve vicdanı.Asla ayrım gözetmez.

Özellikle atama ve tayinlerde…Hakkın yenmemesi için kılı kırk yarar. O nedenle Cumhurbaşkanı tarafından yeniden atanma ihtimalleri güzel bir ihtimal. Tabii bu arada Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacağı iddia edilen başka isimler de gündemde.

Cumhurbaşkanı’na yeni dönemde HSK’da yola yeni isimlerle devam edilmesi konusunda arzlar yapıldığı da kulağıma geliyor. Seyfi Han, Ertuğrul Çekin, İbrahim Kolcu, Okan Albayrak, Yusuf Kaya bu isimlerden bazıları.

Sonuçta ne olur bilmiyorum ama 4 yıl boyunca kesintisiz görev yapacak HSK'da yer alacak isimler kuraya bırakılmaz diye düşünüyorum.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzlaşma ve güven ilişkisi en üst seviyede duyarlılığı ile bilinir. Ben Bakan Gül’ün partiler arası uzlaşmayı bu zeminden bakarak sağlayacağına inanıyor ve güveniyorum. Çünkü yeni anayasal ve yasal çerçevede ilk seçim olacak ve bu seçimdeki uygulama bundan sonraki HSK’lar açısından da teamül oluşturacak.

Uzlaşmaya dayalı, olgun ve HSK tecrübeli isimlerin seçimi bu yüzden hayati önem arz ediyor.

Seçildikten sonra Anayasa gereğince dört yıl kesintisiz görev yapacak ve bu süre boyunca yargı erkinin dizaynını ve yürütmesini yapacak böylesine önemli bir Hukuk Kurulunun seçiminde evvelki tecrübelerden dersler çıkarmak ve aynı hatalara düşmemek gerekiyor.

Bunun en başında da seçilecek üyelerin liyakat esaslı seçilmeleri geliyor. Kesinlikle grup-cemaat ve benzeri hakimiyet anlayışına kapılmadan çoğulculuğa dayalı, uzlaşı esaslı bir HSK anlayışını hayata geçirmek memleketin selameti için elzem bir mahiyet taşıyor. Umarım yola, adli ve idari yargıda FETÖ ile mücadelede kendilerini kanıtlamış olan güven verici tecrübeyi ve istikrarı temsil eden isimlerle devam edilir."