HaberTürk yazarı Yılman: CHP’deki başörtülü siyasetçileri vitrin mankeni olarak  kullandığı iddiası Kemal Bey’e çok ciddi bir haksızlık!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP’deki başörtülü siyasetçileri 'vitrin mankeni' olarak kullandığı iddialarıyla yüklenmek çok ciddi bir haksızlık!" görüşünü savundu

Yılman, "Kemal Bey’in siz deyin 'türban' ben diyeyim 'başörtüsü' konusunda asla ama asla bir rezervi yoktur! Ben bunun bizatihi şahidiyim. Hem de bugün değil. Yıllar evvelinden." düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Sayın Kılıçdaroğlu bu düşüncesini pratiğe dökmek için de genel başkan olduktan sonra epeyce çaba sarf etti.Çok zorlandı tabii. Çok bocaladı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ile hemen hemen aynı yaşa sahip olan CHP’de köklü ve radikal değişimlere imza atmak kolay değildi. Ama sonunda başardı.Bugün CHP’de artık muhafazakârlar, başörtülü kadınlar da siyaset yapmak için pozisyon alabiliyorsa... Emin olun bu Kılıçdaroğlu’nun yıllar evvelinde ifade ettiği gibi özgürlükçü, demokrat ve insani perdeden baktığı o politikalarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.