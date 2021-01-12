HaberTürk yazarı Yılman: Canan Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemini resmen sabote etti!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından öğrencilerin başlattığı eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Yılman, "Canan Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemini resmen sabote etti!" görüşünü savundu.

Yılman yazısında, "Gerçekten de ne işi vardı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun o eylemde? Demek ki anlayamamış, okuyamamış gençlerin tam olarak ne için, hangi sebeple eylemi yaptıklarını. Sandı ki herhalde diyorlar ki; 'İktidarın, AK Parti’nin üniversitemize siyasi müdahalesini istemiyoruz ama CHP yapabilir!' Hayır Canan Hanım. Öyle demiyor o çocuklar! Diyorlar ki; 'Üniversitemizde siyasi herhangi bir etkileşim görmek istemiyoruz!' AK Parti veya CHP… Veya başka partiler… 'Hiçbiriyle uzak veya yakın ilişki kurulmasın' diyoruz! Tabii şimdi sorsan kendisine diyecek ki; 'Niyetim eylemi siyasi zemine kaydırmak filan değildi. Niyetim gençlerin yanında olduğumuzu bizzat göstermekti!” düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı eleştirdiğinde böyle de dedi zaten. Ancak hiç kusura bakmasın o gençlerin yanına gidip orada görüntü vererek destek filan olmadı tam tersine köstek oldu. 'Bir çuval inciri berbat etti!' derler ya! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yaptığı da aynen öyle oldu işte. Hiçbir siyasi amacı olmayan, apolitik, gayet makul, demokratik bir eylemin ortasına zaten tartışmalı olan adını koyarak meselenin bambaşka bir noktaya çekilmesine önayak olup gençlerin haklı protestosunu resmen sabote etti!" ifadesini kullandı.