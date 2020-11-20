HaberTürk yazarı Yılman: Bu kısıtlama kararları günü kurtarmaktan, bir şeyler yapıyormuş gibi görünmekten başka hiçbir şey ifade etmiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede getirilen yeni kısıtlamaları eleştirdi. Yılman, “Bu kısıtlama kararları günü kurtarmaktan, bir şeyler yapıyormuş gibi görünmekten başka hiçbir şey ifade etmiyor” görüşünü savundu.

Yılman, “Yani bu kısıtlama kararlarını verenlere göre virüs sadece restoranlarda, lokantalarda, kafeteryalarda oturma düzeninde bulaş oluyor. Mesela tamamı açık olacak semt pazarlarında sırt sırta, dip dibe alışveriş yapan vatandaşlara ya da tıka basa dolu minibüs, metrobüs, otobüslerde üst üste yolculuk yapanlara bulaşmıyor! Gülüyoruz çoğumuz evet bütün bunları düşündükçe ama aslında gülünecek değil ağlanacak haldeyiz.” ifadesini kullandı.

Yılman, “Bu yöntem ve politika ile virüsün yayılım hızı filan düşmez.Düşmediği gibi bu anlamsız kararlarla özellikle yiyecek içecek sektörünün canına okunuyor!” süşüncesini dile getirdi.

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