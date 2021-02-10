HaberTürk yazarı Yılman: “Amasız, fakatsız” Boğaziçili gençlerimizin haklı tepkisinin sonuna kadar yanında olduğumun bilinmesini istiyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’den milletvekili ve belediye başkan aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından öğrencilerin bir aydır sürdürdüğü eylemlere ilişkin desteğini belirtti. Yılman, “Amasız, fakatsız’ Boğaziçili gençlerimizin haklı tepkisinin sonuna kadar yanında olduğumun bilinmesini istiyorum” düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, “O gençler bu ülkenin aydınlık geleceğinin teminatı, gözümüzün nurudur. Pamuklara sarıp, koruyup kollayacağımız yerde sırf atanmış rektöre karşı demokratik itiraz hakkını şiddete bulaşmadan barışçı protestolarla ortaya koyuyor diye o öğrencileri polisin önüne atmak ve dahası; 'Terörist, hain' bilmem ne deyip yaftalamak büyük bir demokrasi ayıbıdır." görüşünü savundu.

Yılman, "Kim ne düşünür, ne der umurumda bile değil. Önce bir anne, yurttaş sonra da gazeteci Sevilay Yılman olarak… 'Amasız, fakatsız' Boğaziçili gençlerimizin haklı tepkisinin sonuna kadar yanında olduğumun bilinmesini istiyorum. NOKTA!" ifadesini kullandı.