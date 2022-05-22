HaberTürk yazarı Yılman: Ahmet Şık'ın Kılıçdaroğlu açıklaması acı evet ama söylediği şey, bu ülkenin maalesef sosyolojik bir gerçeği

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, TİP milletvekili Ahmet Şık'ın "Kılıçdaroğlu'nın Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmek gerekiyor" açıklamasına ilişkin olarak, "Buna mukabil hizmet ettiği amaç iyi niyetli olmasa da Kemal Bey'in Aleviliği ile ilgili yaptığı tespitin de yüzde 100 doğru olduğunu söylemek istiyorum. Acı evet ama söylediği şey, bu ülkenin maalesef sosyolojik bir gerçeği. Ki, ben zaten uzun zamandır dile getiriyorum bu gerçeği… Ve başta Alevi çevreler olmak üzere; 'Haklısın…Risk çok büyük' diyen çok sayıda eş, dost, okurdan da destek mesajı, telefonu alıyorum. Neden? Çünkü benim bu tespiti adaylıkta en güçlü isim olan Kılıçdaroğlu’nun önünü kesip, başka biri ya da birilerine alan yaratmak, onların önünü açmak niyetiyle söylemediğimden emin insanlar." değerlendirmesini yaptı.

Yılman yazısında, "Bu görüşüme destek olanlar, CHP liderinin aday olması halinde Alevi tarafının kimler tarafından, nasıl kullanılacağının ve karşılığının da neler olabileceğinin, meydanlarda Aleviliğine vurgu yapıldığında kitlelerin yuhlarının nasıl canımı sıktığının farkındalar. Çünkü ben de bir Aleviyim. Üstelik kendini bildi bileli bu kimliği nedeniyle ayrımcılığın, ötekileştirmenin ne demek olduğunu dibine kadar yaşamış bir Alevi! Elbette ki böyle bir duruma dikkat çekmek pek iç açıcı değil ama yapacak bir şey yok çünkü böyle bir realite ile karşı karşıyayız. Ve bu realite ile sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla karşılaşılmıyor. Kemal Bey değil başka bir X Alevi de olsa maalesef bu ayrımcılık karşımıza dikiliyor. Üzülerek söylüyorum... Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğunda sandıkta bu gerçeklikten hareketle oy kullanacak yüzbinlerce insan var bu ülkede. Ve bırakın AK Parti tabanını filan… Bugün 6’lı masada oturan başta Saadet olmak üzere, Gelecek, DEVA ve hatta hatta İYİ Parti’ye oy vermeyi düşünen ama demokrasiyle, evrensel insan hakları beyannamesi ile örtüşmeyen bu bağnaz, gerici bakış açısıyla tercihini yapacak seçmenler var." düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

“Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin yazabiliyorsun bu konuda?” diyenler olduğunu duyar gibiyim… Onlara tavsiyem bir günlerini Sünni muhafazakarların yaşadığı bir mahallede geçirmeleridir ve seçmenin nabzını bire bir yoklamalarıdır. AK Parti’ye oy vermeyi asla düşünmüyor mesela… Hatta yerden yere vuruyor eleştirdiğinde… Ya da; “20 yıl oy verdim Tayyip Erdoğan’a ama bu defa düşüneceğim. Adaylara bakıp ona göre oy kullanacağım” diyor. “Peki aday Kılıçdaroğlu olduğunda oy verir misiniz?" diye sorduğunuzda ise bazıları çok garip tepkiler, yanıtlar veriyor.

Alevi olarak o kadar acı veriyor ki bu reaksiyonlar... Kahroluyor insan ama yapacak bir şey yok. Maalesef durum bu! O yüzden köşe komşum sevgili Nihal Bengisu Karaca’nın, Ahmet Şık’ın yorumuna dair kaleme aldığı ve bana da atıfta bulunduğu yazıdaki tespitlere katılamıyorum. Evet. Nihal tanıdığım en demokrat, en ilerici dindar muhafazakarlardan biridir. Ancak keşke memleketteki tüm muhafazakar, Sünni dindarlar onun gibi olsa… Keşke… Bundan en çok ben mutlu olurum. Sağ olsun. Var olsun. Yüreğiyle yazmış dünkü yazısını. Kalben söylüyorum devam etsin isterim bu yazılarına… Çünkü eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa… Seçim sathına girildiğinde onun Alevi kökeninin malzeme yapılamayacağı ya da yapılsa dahi asla karşılık bulamayacağı bir toplumsal bilincin oluşabilmesi ancak Nihal ve onun gibi öncü muhafazakar, dindar kalemlerin, kanaat önderlerinin, siyasette “akil insan” kabul edilenlerin yazılarıyla, TV'lerde, dost meclislerinde yaptıkları yorumlarla mümkün olur."

TIKLAYIN | TİP'li Ahmet Şık: Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmek gerekiyor

TIKLAYIN | Ahmet Şık: Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetiklemeye yol açtığım için özür dilerim, daha dikkatli olmalıydım