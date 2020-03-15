HaberTürk yazarı: Türkiye'de Koronavirüs testi yapılanların sayısı 2 bin 800

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vaka ortaya çıktığından bu yana Türkiye'de toplam 2 bin 800 kişiye Koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını ifade etti.

Muharrem Sarıkaya, Türkiye'de tespitli vaka sayısının az olduğu için herkese test uygulamasına geçilmemesi kararı alındığını belirterek, "Aynen okulların tatil edilmesi, 60 yaş üzerindekilerin izinli sayılması, bazı ülkelere uçuşların durdurulması gibi, gelişmelere göre adım adım ilerlemenin faydalı olacağı kanaati hakim olmuş" diye yazdı.

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