HaberTürk yazarı Sevilay Yılman: Kaftancıoğlu'na uygulanan hukuk, geçmişte FETÖ ve PKK'ye övgüler düzmüş kişiler için de uygulanmalı

HaberTürk Gazetesi yazarı Sevilay Yılman, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerden ötürü aldığı 9 yıl 8 aylık cezayı değerlendirdiği yazısında, "Geçmişte attığı tweetler ile terör örgütü FETÖ ya da PKK’ya övgüler düzmüş ya da devleti “seri katil” diyerek açıktan yerden yere vurma yolunu tercih etmiş kamuoyunun bildiği tanıdığı gazeteciler ya da siyasiler için de aynı hukuk uygulanmalı o zaman.

Ki memleketteki tüm hukuk otoritelerine göre öyle de olacak! Bu davanın ve sonucunun emsal teşkil etmemesi imkansız artık." ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman, Canan Kaftancıoğlu'yla yıldızının barışık olmadığını, siyaset yapma biçimini beğenmediğini belirterek, "Henüz siyasette bir mevkii sahibi değilken şahsımı hedef alan çok çirkin, yakışıksız ifadeleri twitter aleminde hâlâ elden ele dolaşıyor…

Özetle sevgili okurlarım... Benim meselem ne Kaftancıoğlu’dur ne de temsil ettiği siyasi parti CHP’dir!

Meselem söz konusu davada hukukun adil ve de doğru bir biçimde işlemediğine bir gazeteci, yazar sorumluluğu ile dikkat çekmektir!

Söylememe gerek yok ama tekrarlayayım bir daha; “Hukuk bir düzen demektir! Bir sistem! İnsan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallar ve normlardan oluşan bir bütündür. Ve bu bütünlük her bireye eşittir. Yani hukuk kişinin kimliğine, ırkına, cinsine, siyasetine göre pozisyon almaz!”

Ancak gerçek şu ki hukukun vazgeçilmezi olan bu ilke, Kaftancıoğlu davasıyla yerle bir olmuştur." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...