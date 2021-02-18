T24 LogoT24 Logo
Gündem

HaberTürk yazarı Sarıkaya: Yeni güç çatışma alanı bugünden ilan edildi; yakında Sincar, Haseke, Al Melikiye, Ayn Divar adlarını konuşur olacağız

18 Şubat 2021 10:32

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Yeni güç çatışma alanı bugünden ilan edildi; yakında Sincar, Haseke, Al Melikiye, Ayn Divar adlarını konuşur olacağız" görüşünü savundu. 

Sarıkaya yazısında, "Yakın geleceğin yeni güç çatışma alanı bugünden ilan edildi; Sincar- Haseke’ye bir hat çekin çevresini kırmızı daire içine alın… Bugünden çevredeki yerleşimlerin adını öğrenin… Çünkü çok sürmez, geçmişte İdlib, Al Bab, Azez, Afrin isimlerini ne kadar çok tekrar ettiysek, yakında da Sincar, Haseke, Al Melikiye, Ayn Divar adlarını konuşur olacağız…" ifadesini kullandı. 

HaberTürk gazetesiMuharrem Sarıkayayeni güççatışma alanıSincarHasekeAl MelikiyeAyn Divar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24