HaberTürk yazarı Sarıkaya: Yeni güç çatışma alanı bugünden ilan edildi; yakında Sincar, Haseke, Al Melikiye, Ayn Divar adlarını konuşur olacağız

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Yeni güç çatışma alanı bugünden ilan edildi; yakında Sincar, Haseke, Al Melikiye, Ayn Divar adlarını konuşur olacağız" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Yakın geleceğin yeni güç çatışma alanı bugünden ilan edildi; Sincar- Haseke’ye bir hat çekin çevresini kırmızı daire içine alın… Bugünden çevredeki yerleşimlerin adını öğrenin… Çünkü çok sürmez, geçmişte İdlib, Al Bab, Azez, Afrin isimlerini ne kadar çok tekrar ettiysek, yakında da Sincar, Haseke, Al Melikiye, Ayn Divar adlarını konuşur olacağız…" ifadesini kullandı.