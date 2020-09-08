HaberTürk yazarı Sarıkaya: Yasalar uygulanırsa AKP’li milletvekilinin oğluna yaptığı düğünden 4 milyon 725 bin lira cezası alması gerekir

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Eğer yasalar uygulanırsa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğluna yaptığı düğünden 4 milyon 725 bin lira para cezası alınması gerekir." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Nedeni de açık; her vatandaşın uyması gereken üç yasa… Öncelikle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun verdiği yetkiyle İçişleri Bakanlığı’nın 3 Eylül’de çıkardığı genelge cezaların hangi hallerde uygulanacağını kesinleştirdi. Buna göre, 'Türkiye genelinde bir saat içinde tamamlanmasını zorunlu kıldığı nikah törenleri dışında ülke genelinde yemekli, oturmalı, eğlenceli düğünleri yasakladı...' Bunu yapanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci ve Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddelerinin uygulanacağını açıkladı." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

Ayrıca cezanın 4 Eylül itibarıyla uygulanmasının takibini de yine Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26 ve 72’nci maddeleri gereği mülkü idare amirlerine bıraktı:

“Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek…”

Gelelim yaşanan duruma…

Genelgede her üç yasanın takibini yapmakla görevlendirilen Vali, Kaymakam ile Belediye Başkanı düğündeydi, yani onlar da ihlal edenler arasındaydı…

Kabahatler Kanunu onların cezalarının bir üst makamın, yani İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun kesmesi hükmünü taşıyor…

Şurası açık ki 1930 tarihli olsa da bugüne kadar kaleme alınmış yaşayan en dinamik Kanun olarak, bugün için güncellenmiş ceza miktarı 3 bin 150 lira…

Yani düğüne katılıp, masaya oturup yemek yediği video çekimlerinde açık görülen 1500 kişinin her birinin Kanun’un 282’nci maddesi gereği 3 bin 150 lira ceza ödemesi gerekir.

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