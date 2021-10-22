HaberTürk yazarı Sarıkaya: Türkiye süratle gri listeden çıkmazsa beklemediği bir durumla karşı karşıya kalabilir

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için gri listeye alınmasıyla ilgili yazdı.

Sarıkaya, bugünkü yazısında gri listeye alınmanın Türkiye için anlamını şöyle ifade etti:

"Merkez Bankası’nın faizi aşağı çekip, dövizi fırlattığı dönemde, ülkeye gelecek yabancı yatırımcının çekingen davranması için önemli bir yol haritası sunması anlamına geliyor. FATF’ın 39 üye ülkesi, gri listeye alınan ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda gidermesini istiyor, eğer gidermezse kırmızı listeye alıyor. Gri listeye alınmak, AB nezdinde de ciddi sorun teşkil ediyor, “AB’nin kara para aklama listesine ekleniyor” ve yaptırım uygulamaları başlıyor."

Türkiye’nin FATF’da kurucu ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Sarıkaya, şöyle yazdı:

"Dikkat çeken ise Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu FATF tarafından, kara paranın önlenmesi ve terörün finansmanı, böyle bir listeye konuluyor bulunması. Ve FATF’ın değerlendirme toplantılarında adının kara para ile anılacak olması.

FATF Başkanı Marcus Player, dünkü basın toplantısında Türkiye’de mali sektörün, maden ticareti veya emlakçılık gibi ticaret yapan farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı. BM ve AB’nin yaptırım listesinde yer alan İran gibi ülkelerle yapılan ticaret de bu kapsamda Raporda yer alıyordu…

Buradan Türkiye süratle çıkmazsa beklemediği bir durumla karşı karşıya kalabilir. Özellikle de son dönem AB Raporu ve Ankara’daki 10 büyükelçiliğin AİHM kapsamında yayınladığı bildiriyle gelişen durumlar kapsamında."

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