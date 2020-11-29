HaberTürk yazarı Sarıkaya: Sağlık Bakanlığı’nın koridorlarında konuşulan tam kapanma değil, hatta bu cümlenin kurulmasına dahi tahammülleri yok

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Sağlık Bakanlığı’nın koridorlarında konuşulan tam kapanma değil, hatta bu cümlenin kurulmasına dahi tahammülleri yok" görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Bir süredir salgına dönük gözlemlemeleri de umut verici olmuş, düşme eğilimine girmiş. Bazı illerde sorun gözükse de ülke genelinde aynı tablonun söz konusu olmadığından söz edildi. Onlar da Bilim Kurulu üyeleri gibi gelecek haftanın ortalarını görmeden, yani çarşamba günkü salgın tablosuna bakmadan adım atılmasının doğru olmayacağı kanaatindeler. Bir daha belirteyim, Bakanlıktaki bakışa göre, eğer bir tedbir alınması gerekiyorsa bu tam kapanma olmayacak..." ifadesini kullandı.

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