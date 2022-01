HaberTürk yazarı Sarıkaya: Saadet Partisi'nde herkes bulunduğu yerde

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 saati aşkın süre görüşünce ister istemez Ankara kulisleri de nasıl bir sonucun çıktığına odaklandı. Saadet Partisi'nde herkes bulunduğu yerde" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Özellikle de SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından gerçekleşmesi ve görüşme talebinin Karamollaoğlu’undan gelmesi merakı öne çıkardı.Ancak SP kanadından aktarıldığına göre görüşme karşılıklı olarak meselelere bakışın ortaya konulduğu bir zeminde gerçekleşmiş. Karamollaoğlu, daha önce ziyaret ettiği siyasi parti liderlerine de aktardığı gibi başkanlık sisteminin getirdiği mahsurları sıralamış, olması gereken denge denetleme sistemini ortadan kaldırdığına vurgu yapmış. Yasama ve yargının bu sistemdeki işlerliğinde gördüğü sorunları aktarmış… Hak, adalet kavramlarına olan etkisinden söz etmiş. Buna karşılık Erdoğan, başkanlık sisteminin karar alma süreçlerinin hızlanması ve devletin işleyişinin daha dinamik bir hale gelmesine sağladığı olumlu katkıya işaret etmiş. Son dönem yaşananlar da kaçınılmaz olarak görüşmenin gündeminde yerini bulmuş. Toplumdaki gerilimin azaltılması, kutuplaşmanın yarattığı olumsuzluklar gibi birçok mesele de gündeme gelmiş" ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Peki, bu görüşme sonrası Saadet Partisi (SP), parlamentoda her Salı günü toplanan parlamenter sistemin yapısını oluşturma çabalarının sürdüğü Millet İttifakı bileşenleri ile olan işbirliğini sona erdirip, Cumhur İttifakı içinde yer alır mı? Soruya SP içinden verilen yanıt, “Sayın Genel Başkanın bu yönde bir vaadi farklı kesimlerde dile getirildiği gibi söz konusu dahi olmamış” oldu. Bu aşamada bir noktanın daha altı çizildi: “Genel Başkanımızın tavrı net. İttifak konularına bu aşamada bakmıyoruz, ileride vakti zamanı geldiğinde, seçim döneminde durum değerlendirmesi yaparız…” Peki bu söz SP’nin parlamenter sistem savunuculuğundan vazgeçebileceği anlamına mı geliyor? Bu konuda verilen yanıt da yine oldukça net: “Hayır, biz uygulanan başkanlık sisteminin mahsurlarını anlatmak için Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettik zaten…” Sonuç olarak SP’de herkes bulunduğu yerde. Her kesimle ilişkisini yürüten, her kesimle görüşebilen konumundan da uzaklaşmak istemiyor. Kutuplaşma nedeniyle ortaya çıkan gerilimi gidermek için uğraşan, çatışmadan uzak duran yapısıyla toplumda kabul gören takdiri toplamayı hedefliyor."

