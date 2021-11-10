Erdoğan, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Beştepe’de kabul etti. Görüşme yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.

İkili görüşme öncesi kameralara poz verirken, Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na oturması için kendisinden uzaktaki koltuğu işaret etmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Karamollaoğlu: Çok dostane, güzel bir görüşme oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, görüşme sonrası partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için" diye konuştu.