HaberTürk yazarı Sarıkaya: Parti yönetimi ve milletvekilleri dahil CHP’deki her bir kişi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına odaklanmış

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Parti yönetimi ve milletvekilleri dahil CHP’deki her bir kişi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına odaklanmış" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Geçmiş cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarma konusunda yaşadığı sıkıntılar anımsanırsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkması müstakbel adayların hemen hepsinin CHP’den olmasının memnuniyetini sürüyor. Partide ağırlıklı kabul Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerine kurulmuş. Bu konuda ortak bir mutabakat söz konusu, hatta hemen herkes de hakkı olduğuna inanıyor." yorumunu yaptı.

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için sıraladıkları haklı gerekçeler de 6’lı masanın oluşumu, ittifakların kurulması, yerel seçimlerdeki işbirliğinin başarı ile sonuçlanması ve kendi çıkarından önce ortak hedeflerin beklentilerini öncelemesi şeklinde sıralanıyor. Bir başkasının Cumhurbaşkanlığına bugünkü yetkiler içinde gelmesi halinde sonuna kadar kullanma gayretine girme ihtimalinden dolayı, muhalefetin diğer 5 partisinin tercihinin de Kılıçdaroğlu’ndan yana olacağı konusunda da eminler."