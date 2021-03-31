HaberTürk yazarı Sarıkaya: Parti liderlerinin karşılıklı atışmasının dozuna bakarsanız seçim mevsimi erken geldi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Parti liderlerinin karşılıklı atışmasının dozuna bakarsanız seçim mevsimi erken geldi" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Ufukta bunu doğrulayan gelişme var mı derseniz şu aşamada pek gözükmüyor. Çünkü erken seçimin üç önemli ayağının gerçekleştiğine ilişkin emare yok. Öncelikle ekonomi kötü, ama muhalefeti seçime zorlayıp iktidara getirecek boyutta değil. Özel sektör ücret, devlet kurumları maaş ödemesini eksiksiz yerine getiriyor. Bazı küçük işletmelerde ortaya çıkan ödeyememekten kaynaklı mağduriyetler ise yeterli olmasa da devlet yardımları ile giderilmeye çalışılıyor. Seçim için gerekli ikinci ayak TBMM’deki çoğunlukta da bir sorun yok; MHP sağlam duruyor. Yeni sistem gensoru mekanizmasını da eskisi gibi çalıştırmıyor; yani çoğunluğunuz yoksa hükümeti düşürmek diye de bir mekanizma yok. Hükümette bakanlar konusunda da kriz çıkma olasılığı söz konusu değil, Cumhurbaşkanı’na yeni Anayasa dilediğinde sekreter görevi yapan bakanları değiştirme hakkını veriyor. " değerlendirmesini yaptı.