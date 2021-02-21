HaberTürk yazarı Sarıkaya: O şehirde mutant yüzde 50’yi geçti

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış varyant virüsün Türkiye’de de görülmesi üzerine normalleşmeye başlanmasının normal olup olmadığını sorguladı.

Bakanlık çevrelerinin “bir kentte son yapılan PCR testlerinin %50’den fazlasının İngiltere’de görülen varyant virüs tespit ettiğini belirttiğini” aktaran Sarıkaya, bu ilin Samsun olduğu tahminine bu konuda bilgi paylaşmak istemeyen yetkilinin şaşırdığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Samsun için toplum sağlığı alanında uzman olan özel bir ekibin görevlendirildiğini ve mutant virüsün baskılanması için göreve başladıklarını belirtti. Son dönem Ordu, Giresun ve Trabzon valilerinin aldığı yeni önemlerin temelinin de buna dayandığını bildirdi... Hemen belirteyim, yüz binlik dilimlerde Trabzon, Rize ve Ordu’daki verilerin zirve yapmasının gerisinde tek başına mutantın etkisi yokmuş... Doğu Karadeniz’deki yüksekliğin gerisinde, aile, arkadaş ziyaretlerinin yüksek olması ile maske ve mesafeye dikkat edilmemesinin yattığını belirtti...”

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