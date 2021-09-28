HaberTürk yazarı Sarıkaya: Muhtemel kırılma noktaları ortadan kaldırıldı, İstanbul seçimine benzer bir tablo oluştu  

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı profilini çizdi. Aday olmayacağını açıklayan Akşener de bu profilin kendileri açısından da uygun olduğunu bildirdi. Buna dün HDP eklendi; CHP liderinin çizdiği profilin aynısını dile getirerek aslında bir noktada daha buluşmuş oldu. Dolayısıyla muhtemel kırılma noktaları ortadan kaldırıldı, İstanbul seçimine benzer bir tablo oluştu.” değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, “Burada dikkat çeken taraflar netleşirken, ciddi oranda kararsızların bulunması…” düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda Uslu’nun iddiası iki ittifak dışında kalan ve henüz tarafını tam belirlememiş olan %20’lik bir kitlenin varlığı. Tasnifine göre bunun %12 kadarını HDP, %5 civarını DEVA ve Gelecek, geri kalan %3’ü de Memleket, Türkiye Değişim, Hüda-Par gibi yeni kurulan veya geçmişte çok düşük oy alan partiler oluşturuyor. Dolayısıyla iki ittifakın bundan böyle yükleneceği kesim ittifak dışında kalan bu kitle… Çünkü öteki partilerin sosyolojik tabanından oy koparabilmenin olanaksızlığı artık görülüyor.

Ne CHP’linin gidip AK Parti’ye, ne de MHP’linin gidip CHP’liye oy verecek hali var… İttifakların bu denli saflaştığı düzlemde oy alınması en muhtemel yer birbirine yakın siyasi partilerin çemberindeki seçmenler, ki onun da değdiği yeri zıplatacak kadar takati yok. Bu durumda geriye diğer tabanı da kendisine oy verecek hale getirecek vaatler kalıyor."